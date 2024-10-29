«Вопрос национальной безопасности»: в РФ будут наращивать устойчивость системы здравоохранения

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 45 0

Путин заявил о планах России наращивать устойчивость системы здравоохранения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин рассказал о готовящихся к реализации новых нацпроектах.

Россия продолжит наращивать устойчивость и независимость системы здравоохранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

«У нас растет доля отечественных лекарств и медицинского оборудования, укрепляется технологический суверенитет отрасли. По этому пути мы намерены, безусловно, идти и дальше», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что развитие системы здравоохранения относится к вопросам национальной безопасности. Глава государства также напомнил о скорой реализации новых нацпроектов, среди которых — «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». И ключевое место в рамках проектов будет занимать как раз укрепление и развитие здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания.

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