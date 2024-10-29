Путин заявил о необходимости обеспечить в России экономику высоких зарплат

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Путин: российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Доходы работников должны увеличиваться опережающими рост цен темпами, подчеркнул глава государства.

России необходима экономика высоких зарплат, в ней заложен ключ к повышению эффективности производств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании федерации независимых профсоюзов.

«Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться <…> и, конечно, повышение их доходов должно находиться в поле нашего зрения постоянно. Они должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен», — подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил о необходимости укреплять, вкладывать ресурсы и инвестиции в развитие кадрового потенциала.

На днях на подпись президенту РФ был направлен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году до 22 440 рублей. В конце сентября документ внесло в Госдуму правительство РФ. В октябре он был принят во всех трех чтениях, а также одобрен в Совете Федерации.

Повышение МРОТ затронет около четырех миллионов работающих граждан. Текущий размер суммы составляет 19 242 рубля. С 1 января 2025 года она вырастет на 16,6%.

Путин отметил, что МРОТ должен достичь примерно 35 тысяч рублей к 2030 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о росте валового внутреннего продукта (ВВП) России за период с января по август 2024 года на 4,2%.

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