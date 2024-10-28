«Выше средних мировых темпов»: Путин заявил о росте экономики России

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Путин: ВВП России прибавил 4,2% за период с января по август

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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По итогам года показатель ВВП может составить 3,9%.

Валовой внутренний продукт (ВВП) России за период с января по август 2024 года прибавил 4,2%. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает тем не менее расти. По оценке Минэкономразвития, за январь — август ВВП прибавило 4,2%», — сказал глава государства.

Согласно прогнозам, по итогам года ВВП составит 3,9%, а это «выше средних мировых темпов». По данным Международного валютного фонда, рост мировой экономики в 2024 году составит 3,2%.

Кроме того, индустриальный рост в России составил 4,5% за восемь месяцев. За тот же период обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение — около 20%. По словам Путина, это говорит о том, что предприятия загружены заказами, а рабочие трудятся уверенно, стабильно.

Это подтверждает и статистика по безработице. Ее уровень продолжает держаться на рекордно низком уровне — 2,4%. Падает и количество безработных среди молодежи в возрасте до 25 лет. Этот показатель составляет менее 9%.

Сложности в экономике России, связанные с санкциями, собственными структурными ограничениями и недостатком кадров, сохраняются. Кроме того, Путин заявил, что сокращение нефтегазового дефицита и возращение бюджетного правила может сдержать инфляцию.

Также президент указал на рост корпоративного кредитования. Динамика фиксируется, несмотря на текущие высокие процентные ставки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае заявили о победе Путина над США и Евросоюзом. Российский лидер не позволил Западу сокрушить экономику РФ с помощью санкций. Прошедший в Казани саммит БРИКС показал отсутствие недостатка в друзьях по всему миру, разделяющих цели Москвы.

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«Выше средних мировых темпов»: Путин заявил о росте экономики России

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