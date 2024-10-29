Рэпер Саграда и группа 25/17 выпустили совместный трек «Корни»
Главной мыслью композиции стала преемственность поколений.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Рэпер Артем Саграда и группа 25/17 выпустили совместную композицию «Корни». Она доступна для прослушивания на страницах исполнителей в соцсети «ВКонтакте».
Главной мыслью композиции стала преемственность поколений. В тексте много отсылок к истории России, упоминаются известные исторические персонажи.
«Я знал хана Бату, я знал Темучина,
я ехал в Орду, я вез выкуп за сына.
Я не поклонился поганым кострам,
я перекрестился и жить перестал», — читает Саграда.
Также авторы использовали несколько строк из знаменитой песни лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука «Родина», по-своему интерпретировав их.
«Сколько лет я иду, но не сделал и шаг,
сколько лет я ведусь — на веревке ишак», — так начинается трек Саграды и 25/17.
Кроме того, в тексте упоминаются другие известные российские рок-музыканты: лидер группы «Сплин» Александр Васильев и фронтмен «Пилота» Илья Черт (Илья Кнабенгоф).
Большинство пользователей, уже успевших прослушать новую песню рэперов, высоко оценили ее. К слову, трек «Корни» — не первый опыт сотрудничества Саграды и 25/17. К примеру, в июле они вместе с еще одним известным исполнителем Бранимиром посетили с концертом расположение бригады «Эспаньола» в освобожденном от украинских националистов Мариуполе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Саграда и группа «Аффинаж» записали совместный трек ко Дню Москвы.
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