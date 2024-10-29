Рэпер Саграда и группа 25/17 выпустили совместный трек «Корни»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Главной мыслью композиции стала преемственность поколений.

Рэпер Саграда и группа 25/17 выпустили совместный трек «Корни»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Рэпер Артем Саграда и группа 25/17 выпустили совместную композицию «Корни». Она доступна для прослушивания на страницах исполнителей в соцсети «ВКонтакте».

Главной мыслью композиции стала преемственность поколений. В тексте много отсылок к истории России, упоминаются известные исторические персонажи.

«Я знал хана Бату, я знал Темучина,

я ехал в Орду, я вез выкуп за сына.

Я не поклонился поганым кострам,

я перекрестился и жить перестал», — читает Саграда.

Также авторы использовали несколько строк из знаменитой песни лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука «Родина», по-своему интерпретировав их.

«Сколько лет я иду, но не сделал и шаг,

сколько лет я ведусь — на веревке ишак», — так начинается трек Саграды и 25/17.

Кроме того, в тексте упоминаются другие известные российские рок-музыканты: лидер группы «Сплин» Александр Васильев и фронтмен «Пилота» Илья Черт (Илья Кнабенгоф).

Большинство пользователей, уже успевших прослушать новую песню рэперов, высоко оценили ее. К слову, трек «Корни» — не первый опыт сотрудничества Саграды и 25/17. К примеру, в июле они вместе с еще одним известным исполнителем Бранимиром посетили с концертом расположение бригады «Эспаньола» в освобожденном от украинских националистов Мариуполе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Саграда и группа «Аффинаж» записали совместный трек ко Дню Москвы.

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