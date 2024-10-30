«Рыдали»: драма «Федя. Народный футболист» стала лучшим художественным фильмом

Создателям картины удалось попасть в самую суть и точно передать образ легендарного спортсмена.

Фильм «Федя. Народный футболист» о спортсмене Федоре Черенкове выиграл в номинации лучший художественный фильм. Об этом стало известно во время торжественной церемонии закрытия XXII Международного фестиваля спортивного кино. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru родные и те, кто работал с футболистом рассказали о своих впечатлениях от картины и эмоциях после просмотра.

Чтобы картина получилась, была проделана огромная работа: написание сценария о жизни футболиста, поиск актеров, которые бы идеально подходили.

«Мы долго работали над фильмом, это было непросто. Полгода сценария, после большая подготовка, большой кастинг был. Считаю, нам удалось собрать отличную команду, которые воплотили идеи, заложенные в сценарий. Все, кому мы показывали, сказали: „Вы попали в образ, вы попали в суть человека и в личность человека“. От самых близких людей Черенкова слышать подобное — очень приятно», — отметил режиссер фильма Николай Акелькин.

Как вспомнил советский футболист Сергей Шавло, который играл в одной команде с Черенковым, в начале карьеры футболист выглядел хлюпким, какой-то силой не отличался. Но это было неважно, так как сила у Черенкова была в голове.

«Все его дальнейшие действия отличались тем, что он на поле творил. Его карьера связано с тем, что у него были технические моменты, которые он сам даже не знал, как сделал», — рассказал Шавло.

Это подтвердила и один из самых близких людей покойного Черенкова — дочка Анастасия. Она заявила, что вместе с дочками плакала при просмотре картины и вспоминала папу и жизненные семейные истории.

«Фильм потрясающий. Моя младшая дочь рыдала весь фильм. Конечно же, я тоже, особенно в семейные моменты», — сказала Черенкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда фильм «Федя. Народный футболист» выйдет в прокат.