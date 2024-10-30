«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе
Елена Север: для съемок фильма «Северный полюс» построили полную копию К-3
Фото, видео: © РИА Новости/Актриса Елена Север
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А для достижения максимальной документальности были приглашены не только опытнейшие подводники, но и политологи.
Для съемок фильма «Северный полюс» построили специальную подводную лодку, которая полностью повторяет модель атомной К-3. Об этом в интервью с 5-tv.ru рассказала генеральный продюсер международного кинофестиваля зрительского кино «КиноБраво» Елена Север.
Снимать на территории Северного полюса не только очень тяжело, но и очень проблемно по времени и деньгам. Поэтому для съемок выбрали берег Финского залива.
«Слава богу, нам повезло с погодой, и мы строились. Был построен совершеннейший макет К-3, один в один. Сейчас он стоит в Кронштадте. Мы его перевезли, он стоит рядом с настоящим. Водят туда экскурсии», — рассказывает актриса и продюсер.
Для полного погружения в атмосферу жизни подводника было принято решения соорудить уже в съемочном павильоне отдельно внутренность подлодки. Приглашенные эксперты, которые были действующими подводниками, оценили с какой точностью удалось воссоздать кабину лодки. К слову, Елена Север лично записала несколько интервью с бывалыми полярниками, некоторым из них 90 лет, что привело в итоге к созданию также документального фильма.
Во время подготовки к картине были изучены сотни архивных документов, в чем особенно помогли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и представители Русского географического общества, а также приглашены политологи, чтобы максимально честно и правдоподобно отразить в картине события того периода.
Фильм «Северный полюс» рассказывает о 1960 годах прошлого века. Когда первая советская атомная подлодка пошла покорять Север.
«Еще нет такого, по-настоящему про наш Север и про то, как это все произошло», — говорит Елена Север.
По слова актрисы, Север — это наша защита и опора, которая дает ощущение безопасности. Выход фильма запланирован на конец февраля 2025 года.
Более подробно узнать о том, чем сейчас занимается Елена Север, в каких проектах участвует, как прошел ее фестиваль «КиноБраво» и насколько тяжело было снимать фильм об освоении севера, смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.
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