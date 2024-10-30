Аграрный прорыв: в Крыму разработали технологию ускоренного выращивания растений

Итог годичных экспериментов ученых — готовая технология по быстрому размножению разных культур.

Настоящий прорыв, который облегчит жизнь аграриям, совершили крымские ученые. Специалисты разработали новую технологию, позволяющую быстро выращивать клубнику, виноград, оливу и другие виды растений.

Специальный биореактор позволяет ускорить рост рассады в 200 раз по сравнению с обычными методами выращивания саженцев. Все внимательно изучил корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Биореактор запускается раз в полчаса ровно на одну минуту. Эта технология позволяет выращивать растения в десять раз быстрее, чем в обычных пробирках. По трубке в биореактор поступает очищенный воздух. Жидкая питательная среда перемешивается и соприкасается с растением, которое в этот момент берет все необходимые для роста вещества: сахарозу, витамины и гормоны. Точный состав питательной смеси — секрет крымских ученых.

Итог годичных экспериментов — готовая технология по быстрому размножению разных культур. Из одного крохотного фрагмента здесь получают десятки растений. Таких результатов в российских лабораториях еще не добивались.

«Например, для винограда практически один к 35. То есть из одного маленького кусочка растения мы получаем до 35 новых растений. Стандартный протокол размножения в культуре инвитро для винограда — не более 5-10 растений», — говорит заведующий лабораторией микроклонального размножения селекционно-семеноводческого центра плодовых культур Крымского федерального университета Андрей Сидякин.

Биологи заготавливают образцы растений, стерилизуют их и делят на маленькие фрагменты, которые затем помещаются в биореакторы. Операции проходят в специальном боксе, где все максимально стерильно, а сами ученые больше похожи на врачей.

Для каждой культуры — свои питательные смеси и условия подготовки. После размножения в биореакторе растения адаптируются к обычным условиям, укореняются и высаживаются в теплицах, где продолжают расти. Все саженцы полностью очищены от инфекций и вирусов.

Крымские ученые разработали технологию быстрого размножения для винограда, граната, маслины, инжира и садовой земляники. Самые перспективные культуры — это виноград, в России каждый год необходимо около 12 миллионов саженцев, и земляника — ее требуется более 40 миллионов.

И если примерно половина саженцев винограда производится в российских питомниках, то рассада любимой многими садовой земляники практически полностью поставляется из-за рубежа. И последние два года с ее доставкой возникают большие проблемы. Именно крымские фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием земляники, стали одними из первых, кто заинтересовался новыми технологиями ученых.

Каждый год предприятию нужен миллион саженцев садовой земляники. Из-за санкций со стороны европейских стран конечная цена одного растения выросла в три раза — до 150 рублей. В итоге от закупок рассады за рубежом наши фермеры отказались.

Аграрии уже третий год размножают землянику при помощи так называемых усов, своими силами, организовав импровизированный питомник под открытым небом. Однако с каждой следующей репродукцией урожайность кустов уменьшается.

«Нужна, так сказать, свежая кровь. Надежда — на ученых, других путей нет. Мы дали исходный материал рассады, такие сорта как „Клери“, Мурано. Задача — на основе этих сортов взять клетку, произвести рассаду очищенную от вирусов, и она будет полной 100% копией материнской рассады», — говорит заместитель генерального директора Крымской овощной фабрики Олег Григоров.

Сейчас мощность лаборатории Крымского федерального университета — пять миллионов растений в год. По словам ученых, она может быть увеличена. В ближайшие годы здесь рассчитывают стать одним из крупнейших центров по размножению южных растений в России.