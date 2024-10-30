В Киеве хотят снести памятник Михаилу Булгакову

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Писателя причислили к наследию коммунистического строя.

Фото, видео: Синдеев Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

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На фоне провалов на фронте киевский режим интенсивно сражается с объектами культуры. На этот раз неугодным стал Михаил Булгаков — его памятник хотят снести в столице Украины.

Писателя причислили к наследию коммунистического строя, даже несмотря на то, что Булгаков родился и вырос в Киеве, описывал его в своих произведениях и никогда не скрывал свои антисоветские взгляды.

Вслед за ним под бульдозер хотят отправить и монумент Анне Ахматовой. Под удар украинских «дерусификаторов» не попал только памятник в честь композитора Михаила Глинки. Он пока еще считается монументом национального значения, и поэтому после демонтажа будет перенесен на хранение.

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