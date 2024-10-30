В России могут ввести маркировку на некоторые виды сладостей

Эфирная новость 25 0

В России могут ввести маркировку на некоторые виды сладостей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Cristina Fumi; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минпромторг предложил провести эксперимент в рамках борьбы с фальсификатом.

В России уже в декабре могут ввести маркировку на некоторые виды сладостей. Минпромторг предложил провести эксперимент, который затронет шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад и жевательную резинку.

Участие в нем — добровольное, но это поможет производителям протестировать все необходимые процессы маркировки с учетом опыта внедрения такого инструмента для других категорий продуктов.

Сейчас система для борьбы с фальсификатом «Честный знак» включает данные по молочной продукции, бутилированной воде, безалкогольным напиткам, обуви, медицинским изделиям, лекарствам и другим товарам.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.33
0.10 105.44
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:50
«Лежит»: в НИИ Склифосовского рассказали о состоянии звезды «Интернов» Ильина
16:26
Вопрос выживания: на Западе начали признавать катастрофическое положение Украины
16:06
«Электоральные игрища»: кому больше всего вредят выборы президента США
15:50
Аграрный прорыв: в Крыму разработали технологию ускоренного выращивания растений
15:46
В России могут ввести маркировку на некоторые виды сладостей
15:38
«Без поддержки НАТО»: почему США не могут официально разрешить Украине бить вглубь России

Сейчас читают

«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе
Всяко лучше, чем квадробинг: российских зумеров «засасывает» болотинг
Обыски, аресты и уголовка: как скоро доиграются Косенко, Лерчек и другие блогеры
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака