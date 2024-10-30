Сергей Собянин поздравил московских тренеров с профессиональным праздником

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Более 3,4 тысячи тренеров-преподавателей готовят спортсменов в столице.

Сергей Собянин поздравил московских тренеров с профессиональным праздником

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем тренера. Он пожелал всем, кто трудится в этой сфере, успехов в работе.

«Сегодня в России отмечается День тренера. Это возможность отдать должное важнейшим людям в жизни спортсменов, тем, кто передает им свой бесценный опыт и поддерживает на протяжении всей карьеры», — отметил он в своем Telegram-канале.

Подготовкой спортсменов в Москве занимаются более 3,4 тысячи специалистов, 350 из них носят звание «Заслуженный тренер России».

«Кроме того, растет количество любителей, регулярно занимающихся физической культурой, поэтому профильные специалисты очень востребованы. В Москве много спортивных династий. Дети, вдохновляясь родителями, идут по их стопам. Сначала занимаются сами, потом начинают преподавать», — добавил Сергей Собянин.

Мэр привел пример спортивной династии столицы — это супруги Раиса и Сергей Гальперины, воспитавшие не одно поколение успешных атлетов. Оба — заслуженные тренеры России. Их сыновья Глеб и Егор также связали свою жизнь со спортом.

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Сергей Собянин поздравил московских тренеров с профессиональным праздником

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