Александр Иваницкий выступал на привычном для себя языке, но в моменте «опомнился».

Депутат городского совета Одессы Александр Иваницкий в ходе заседания перешел с русского языка на украинский, чтобы избежать штрафа, на что обратил внимание телеканал РЕН ТВ.

Чиновник начал свою речь на русском языке, но через какое-то время вспомнил, что в его стране это теперь карается законом, поэтому быстренько перешел на «мову».

«Сейчас оштрафуют снова, перехожу на эту погану мову», — сказал украинский депутат.

Реакции со стороны местных представителей правоохранительных органов еще не было. Однако не исключено, что Иваницкого ждет наказание. Вероятнее всего, он отделается штрафом и, учитывая его же слова, для него это вполне привычно.

Примечательно, что президент* Украины Владимир Зеленский, по словам его знакомых, буквально десять лет назад не знал родного языка и никогда не хотел там жить, вместо этого он ставил в приоритет карьеру в России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Запад отказывается верить в провал своей политики на фоне успехов БРИКС.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти