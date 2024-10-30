Запад отказывается верить в провал своей политики на фоне успехов БРИКС

EADaily: спецоперация на Украине расшатала основы гегемонии Запада
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Входящие в объединение страны выступают против гегемонии и выстраивают новый многополярный мир.
Российская спецоперация на Украине расшатала основы гегемонии Запада, который в то же время отказывается верить в провал своей политики на фоне становления идеалов БРИКС. Об этом пишет EADaily.
Зарубежная пресса публиковала скудные данные о саммите БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября. Связано это с нежеланием показать значимость объединения для западных стран. Также статьи строили на базе таких формулировок: «антизападные шаги» и «сколачивание коалиции против доминирования доллара».
Сегодня на Западе преобладает мышление: «либо с нами, либо против нас». Однако из-за этого принципа США, Великобритания и их союзники не понимают подход стран-членов БРИКС и принятую ими декларацию.
«Видеть все в черно-белом свете легко, и этот подход пока помогает сохранению гегемонии Запада. Но мир изменился. СВО и события на украинском фронте расшатали основы западной гегемонии», — отмечается в статье.
К тому же БРИКС не против Запада. Объединение выступает за многополярность, возвращение к основополагающим принципам международных организаций. Для реализации этих целей нужны преобразования, позволяющие создать и расширить альтернативное поле, основанное на политическом и экономическом укреплении. Для этого и нужны платежные системы и дедолларизация мировой экономики.
БРИКС движется к созданию альтернативных платежных систем, что сыграет решающую роль в уменьшении доминирования Запада. В это время США, Великобритания и их союзники отказываются признать провал своей политики.
Саммит БРИКС 2024 в Казани
С 22 по 24 октября в Казани проходил саммит БРИКС, на который прибыли главы 24 государств. Участие в мероприятии принимают лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.
Главной темой саммита стало обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что саммит БРИКС стал беспрецедентным с точки зрения состава его участников. О том, что все страны преследуют одни и те же цели, и готовы сотрудничать на самом высоком уровне — говорит подписание Казанской декларации. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в этом документе было учтено мнение всех участников БРИКС.
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