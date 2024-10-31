«Не панацея»: снижает ли черный хлеб риск развития атеросклероза

Этот продукт не такой уж и простой, как может показаться на первый взгляд.

Черный хлеб может влиять на снижение рисков развития атеросклероза и болезней сердца, рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru врач-нутрициолог Мария Сирош. В этом продукте содержатся витамины группы В, магний, калий, а также клетчатка. Однако надеяться на то, что черный хлеб станет панацеей, не стоит, отметила врач.

По словам Сирош, хлеб из ржаной муки помогает снизить уровень холестерина, однако только у мужчин, а также тех, кто имел повышенный показатель. То есть на женском организме такого эффекта выявлено не было. При этом известно, что черный хлеб имеет высокую химическую нагрузку. Другими словами, он довольно сильно влияет на глюкозу в крови.

«Называется, одно лечим, другое калечим. Если выбирать между белым и черным хлебом, то, конечно, черный хлеб в данном случае будет полезнее. Но рассматривать черный хлеб как какую-то панацею от атеросклероза и болезней сердца, и специально его есть не нужно», — объяснила Сирош.

Чтобы правильно работала сердечно-сосудистая система, лучше всего обратить внимание на другие продукты. Например, на лосось и скумбрию.

«Жирная рыба содержит Омега-3, которые снижают воспаление, что очень полезно для сосудов, а также такой вид холестерина, как триглицериды, которые повышаются у людей, например, в ответ на неправильную диету», — пояснила нутрициолог.

Сильно налегать на рыбу не стоит. В неделю можно съесть максимум 150 граммов.

Еще одним продуктом, позитивно влияющим на сердечно-сосудистую систему, является оливковое масло холодного отжима. Его можно употреблять в день по одной столовой ложке.

«Также к продуктам, которые позитивно влияют на сердце, сосуды, можно отнести авокадо и орехи. Они содержат полезные жиры и клетчатку. Очень хорошо влияют на липидный профиль. Авокадо можно есть примерно по половинке в день, а орехи можно есть в размере горсти. Это примерно 30-40 граммов», — добавила Сирош.

Для правильной работы сердца в свой рацион также стоит ввести шоколад с содержанием какао не менее 50% и зеленый чай.

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