Думали, что червь: в Москве спасли женщину с 25-сантиметровым тромбом в мозгу

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 47 0

В Москве хирурги спасли женщину от инсульта, удалив 25-сантиметровых тромб

Думали, что червь: в Москве спасли женщину с 25-сантиметровым тромбом в мозгу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врачи признались, что впервые столкнулись с таким случаем в свой практике.

Московские врачи спасли 35-летнюю женщину с острым ишемическим инсультом, удалив из ее мозговой артерии огромный 25-сантиметровый тромб, сообщает официальный Telegram-канал Департамента здравоохранения столицы.

В публикации отмечается, что женщина поступила в стационар ГКБ им. М. П. Кончаловского с острыми симптомами: сильным головокружением, слабостью и онемением в левой руке и ноге.

Проведенная компьютерная томография (КТ) подтвердила ишемический инсульт, после чего пациентку немедленно направили в рентгеноперационную. Экстренная тромбоэкстракция позволила полностью восстановить кровоснабжение мозга.

«Находка нас удивила. Из артерии удалось извлечь червеобразный сгусток длиной 25 сантиметров. Изначально мы даже заподозрили, что в сосуде мозга женщины поселился паразит. Но исследования показали, что это все-таки тромб. В клинической практике наших эндоваскулярных хирургов подобного не было, и в мировой научной литературе описываются единичные случаи, похожие на этот», — рассказал руководитель регионального сосудистого центра ГКБ им. М. П. Кончаловского Владимир Кузнецов.

Благодаря слаженным действиям врачей и оперативному вмешательству жизнь пациентки была спасена. После успешного курса лечения ее выписали с необходимыми рекомендациями.

Она также прошла углубленное амбулаторное обследование, которое показало наличие у нее антифосфолипидного синдрома — опасного аутоиммунного заболевания, которое повышает риск образования тромбов в артериях и венах.

Специалисты назначили женщине индивидуальную терапию, направленную на предотвращение дальнейшего образования тромбов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие факторы влияют на риск развития инсульта.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.05
-0.28 105.22
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:57
В МВД поддержали ужесточение наказания за организацию незаконной миграции
1:38
От помощи участникам СВО до развития сельских территорий: что обсудил Путин на совещании с кабмином
1:18
Бьянка пополнила список? С кем еще успел завести интрижку Natan
1:00
Думали, что червь: в Москве спасли женщину с 25-сантиметровым тромбом в мозгу
0:41
Умерла актриса из сериала «Друзья» Тери Гарр
0:22
«Снова в седле»: обвиненный в каннибализме Арми Хаммер возвращается в кино

Сейчас читают

«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе
«Обыскали и завели в камеру»: оператор рассказал о задержании журналистов «Известий» в США
«Хотелось прошептать тайны»: Бритни Спирс приспустила трусы на камеру
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака