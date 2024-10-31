Думали, что червь: в Москве спасли женщину с 25-сантиметровым тромбом в мозгу

Врачи признались, что впервые столкнулись с таким случаем в свой практике.

Московские врачи спасли 35-летнюю женщину с острым ишемическим инсультом, удалив из ее мозговой артерии огромный 25-сантиметровый тромб, сообщает официальный Telegram-канал Департамента здравоохранения столицы.

В публикации отмечается, что женщина поступила в стационар ГКБ им. М. П. Кончаловского с острыми симптомами: сильным головокружением, слабостью и онемением в левой руке и ноге.

Проведенная компьютерная томография (КТ) подтвердила ишемический инсульт, после чего пациентку немедленно направили в рентгеноперационную. Экстренная тромбоэкстракция позволила полностью восстановить кровоснабжение мозга.

«Находка нас удивила. Из артерии удалось извлечь червеобразный сгусток длиной 25 сантиметров. Изначально мы даже заподозрили, что в сосуде мозга женщины поселился паразит. Но исследования показали, что это все-таки тромб. В клинической практике наших эндоваскулярных хирургов подобного не было, и в мировой научной литературе описываются единичные случаи, похожие на этот», — рассказал руководитель регионального сосудистого центра ГКБ им. М. П. Кончаловского Владимир Кузнецов.

Благодаря слаженным действиям врачей и оперативному вмешательству жизнь пациентки была спасена. После успешного курса лечения ее выписали с необходимыми рекомендациями.

Она также прошла углубленное амбулаторное обследование, которое показало наличие у нее антифосфолипидного синдрома — опасного аутоиммунного заболевания, которое повышает риск образования тромбов в артериях и венах.

Специалисты назначили женщине индивидуальную терапию, направленную на предотвращение дальнейшего образования тромбов.

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