«Мир собирала обратно»: Нюша столкнулась с депрессией из-за проблем в личной жизни
Певица Нюша столкнулась с депрессией из-за проблем в личной жизни
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Артистке удалось разойтись с мужем на дружеской ноте, но чего ей это стоило?
Певица Нюша тяжело переживала развод с предпринимателем Игорем Сивовым. Из-за проблем в личной жизни знаменитость столкнулась с депрессией, которая чуть не разрушила ее саму изнутри. Артистке даже пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.
«Была тотальная чистка организма, в тот период переживала депрессию. Все эти факторы очень сильно раскачали мой мир, и на протяжении года я его собирала обратно», — цитирует Нюшу издание 7Дней.ru.
И лишь только пережив тяжелое эмоциональное состояние, Нюша отметила для себя, что благодарна судьбе за полученный опыт. Ведь если бы с ней этого не произошло, то она бы не смогла четко расставить приоритеты в жизни и начать прислушиваться к себе.
Певица Нюша официально развелась с Сивовым 15 августа 2024 года — спустя семь лет брака. Артистка перебралась в Москву и вернулась к творчеству, однако их двое детей остались вместе с отцом в Дубае. Звезда навещает их пару раз в месяц.
После развода Нюша написала новую песню «Сильные девочки». Трек создавался на основе самого тяжелого периода знаменитости. Своей песней певица стремится поддержать каждую девушку, которая попала в похожую ситуацию. Когда Нюша рассказывала об этом, то проронила слезу.
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