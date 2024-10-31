«Мир собирала обратно»: Нюша столкнулась с депрессией из-за проблем в личной жизни

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Певица Нюша столкнулась с депрессией из-за проблем в личной жизни

«Мир собирала обратно»: Нюша столкнулась с депрессией из-за проблем в личной жизни

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артистке удалось разойтись с мужем на дружеской ноте, но чего ей это стоило?

Певица Нюша тяжело переживала развод с предпринимателем Игорем Сивовым. Из-за проблем в личной жизни знаменитость столкнулась с депрессией, которая чуть не разрушила ее саму изнутри. Артистке даже пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.

«Была тотальная чистка организма, в тот период переживала депрессию. Все эти факторы очень сильно раскачали мой мир, и на протяжении года я его собирала обратно», — цитирует Нюшу издание 7Дней.ru.

И лишь только пережив тяжелое эмоциональное состояние, Нюша отметила для себя, что благодарна судьбе за полученный опыт. Ведь если бы с ней этого не произошло, то она бы не смогла четко расставить приоритеты в жизни и начать прислушиваться к себе.

Певица Нюша официально развелась с Сивовым 15 августа 2024 года — спустя семь лет брака. Артистка перебралась в Москву и вернулась к творчеству, однако их двое детей остались вместе с отцом в Дубае. Звезда навещает их пару раз в месяц.

После развода Нюша написала новую песню «Сильные девочки». Трек создавался на основе самого тяжелого периода знаменитости. Своей песней певица стремится поддержать каждую девушку, которая попала в похожую ситуацию. Когда Нюша рассказывала об этом, то проронила слезу.

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