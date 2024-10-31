«Могло этого не быть?» — Саша Черно выяснила причину внезапных судорог у сына

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

У четырехлетнего сына Саши Черно случились судороги из-за ноотропов

«Могло этого не быть?» — Саша Черно выяснила причину внезапных судорог у сына

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Четырехлетний малыш из-за этого оказался в реанимации.

Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян спустя две недели после внезапного приступа сына Стефана выяснили причину произошедшего.

Четырехлетний мальчик попал в реанимацию, его даже подключили к ИВЛ. И все это время врачи не могли понять, что же произошло с маленьким пациентом. Оказалось, всему виной лекарства, которые не подходили малышу, а ему их продолжали давать.

«Приступ вызван ноотропами. До этого были фебральные судороги. Как-то так. Могло бы этого не быть? Могло, если бы не пили ноотропы… Болезнь возрастная, перерастет. МРТ пока делать необходимости нет», — написала Черно в социальной сети.

Хотя за эти недели было два предположения о том, почему состояние мальчика ухудшилось. Врачи подозревали у Стефана двустороннюю пневмонию, а звездные родители — эпилепсию. При этом малышу уже диагностировали моторную и сенсорную алалию — заболевание, при котором формирование речи происходит с задержкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за сколько экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук купила машину.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.05
-0.28 105.22
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:46
По стопам Дурова: Маск готов раздать свой биоматериал ради увеличения рождаемости
4:28
Тревожное предвестие? К чему снится выпадение зубов
3:59
В России растут цены на картофель
3:39
«Могло этого не быть?» — Саша Черно выяснила причину внезапных судорог у сына
3:20
Боюсь взять трубку: как побороть страх перед телефонными разговорами
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака
«Хотелось прошептать тайны»: Бритни Спирс приспустила трусы на камеру
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака