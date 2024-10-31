Четырехлетний малыш из-за этого оказался в реанимации.

Экс-участники реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян спустя две недели после внезапного приступа сына Стефана выяснили причину произошедшего.

Четырехлетний мальчик попал в реанимацию, его даже подключили к ИВЛ. И все это время врачи не могли понять, что же произошло с маленьким пациентом. Оказалось, всему виной лекарства, которые не подходили малышу, а ему их продолжали давать.

«Приступ вызван ноотропами. До этого были фебральные судороги. Как-то так. Могло бы этого не быть? Могло, если бы не пили ноотропы… Болезнь возрастная, перерастет. МРТ пока делать необходимости нет», — написала Черно в социальной сети.

Хотя за эти недели было два предположения о том, почему состояние мальчика ухудшилось. Врачи подозревали у Стефана двустороннюю пневмонию, а звездные родители — эпилепсию. При этом малышу уже диагностировали моторную и сенсорную алалию — заболевание, при котором формирование речи происходит с задержкой.

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