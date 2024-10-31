В России растут цены на картофель

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Минсельхоз внимательно следит за ситуацией.

В России растут цены на картофель

Фото: 5-tv.ru

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Третью неделю подряд картофель в России дорожает. Кроме того, с начала года овощ и вовсе подорожал вдвое. С чем это связано — рассказал «Известиям» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Так, по данным Росстата, с 8 по 14 октября цены на картофель выросли на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%. При этом аграрии в прошлом году продавали этот овощ либо на уровне себестоимости, либо ниже нее. Поэтому на фоне уровня прошлого года рост цен есть, отметил Красильников.

Кроме того, сокращена посевная площадь. Если в прошлом году собрали 8,6 миллиона тонн картофеля, то в этом году 7,2–7,3 миллиона тонн. Также возрастание цены Красильников связал и с аномальной погодой в мае 2023-го. Климатические условия способствовали тому, что картофеля сейчас меньше, чем в прошлом году.

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что ситуация на рынке находится под постоянным вниманием как министерства, так и других заинтересованных ведомств.

«При этом дефицита картофеля мы не ожидаем, хотя и снижения цен до уровня 2023 года ждать тоже не стоит. Это обусловлено затратами на хранение, удорожанием логистики и кредитов», — сказал Красильников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в России растет стоимость кондитерских изделий.

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