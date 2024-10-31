Был осложненный кариес: хирурги спасли трех рязанцев с флегмоной дна полости рта

Благодаря слаженной и четкой работе медиков пациентам удалось сохранить жизнь.

Рязанские хирурги провели сложные операции и спасли трех человек с флегмоной дна полости рта -осложненным кариесом. О чудесном спасении и сохранении жизней рассказала пресс-служба учреждения на своей странице во ВКонтакте.

«Это серьезное, угрожающее жизни пациента, заболевание, всего лишь результат обычного осложненного кариеса», — отметили в учреждении.

Также рассказали, как развивается болезнь. Сначала инфекция распространяется из кариозной полости в ткани и окружающие зуб. Из-за этого возникает болезненный отек, который быстро нарастает. Уже на этой стадии пациенту должна быть оказана неотложная помощь специалиста. В противном случае он вскоре не сможет есть и пить, так как начнутся боли при глотании и глотании твердой пищи.

«Пациент с диагнозом „флегмона дна рта“ относится к категории тяжелых пациентов. Для оказания помощи формируется специальная усиленная бригада в составе трех хирургов, двух анестезиологов, специалиста эндоскопического отделения», — добавили специалисты.

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