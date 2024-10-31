Был осложненный кариес: хирурги спасли трех рязанцев с флегмоной дна полости рта

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

В Рязани хирурги спасли трех человек с флегмоной дна полости рта

Был осложненный кариес: хирурги спасли трех рязанцев с флегмоной дна полости рта

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Благодаря слаженной и четкой работе медиков пациентам удалось сохранить жизнь.

Рязанские хирурги провели сложные операции и спасли трех человек с флегмоной дна полости рта -осложненным кариесом. О чудесном спасении и сохранении жизней рассказала пресс-служба учреждения на своей странице во ВКонтакте.

«Это серьезное, угрожающее жизни пациента, заболевание, всего лишь результат обычного осложненного кариеса», — отметили в учреждении.

Также рассказали, как развивается болезнь. Сначала инфекция распространяется из кариозной полости в ткани и окружающие зуб. Из-за этого возникает болезненный отек, который быстро нарастает. Уже на этой стадии пациенту должна быть оказана неотложная помощь специалиста. В противном случае он вскоре не сможет есть и пить, так как начнутся боли при глотании и глотании твердой пищи.

«Пациент с диагнозом „флегмона дна рта“ относится к категории тяжелых пациентов. Для оказания помощи формируется специальная усиленная бригада в составе трех хирургов, двух анестезиологов, специалиста эндоскопического отделения», — добавили специалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ростовские врачи спасли малыша с пятикратным обвитием пуповины.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.05
-0.28 105.22
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:36
Число жертв взрыва газа в Черкесске возросло до трех
9:34
«Риск преждевременной смертности»: Минздрав выступил за ограничение продажи алкоголя
9:18
Был осложненный кариес: хирурги спасли трех рязанцев с флегмоной дна полости рта
9:12
Самая страшная в году: чем так опасна Велесова ночь 31 октября
9:04
Трамп прокатился на мусоровозе в поддержку оскорбленных Байденом избирателей
9:03
Самая страшная ночь в году: как узнать будущее на Хэллоуин и не стать жертвой злых духов

Сейчас читают

«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Черкесске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака