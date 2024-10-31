«Ее стабилизировали»: стало известно о состоянии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой

|
Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

ТАСС: тренер Тарасова не испытывает сейчас проблем со здоровьем

«Ее стабилизировали»: стало известно о состоянии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Недавно у нее была язвенная болезнь.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сейчас не испытывает проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«У нее действительно давно язвенная болезнь, иногда она обостряется. В последний раз была в больнице две недели назад, врачи ее полностью стабилизировали. Сейчас проблем со здоровьем она не испытывает», — говорится в публикации.

Прежде в сети распространилась информация о том, что у Тарасовой резко ухудшилось здоровье. Причиной называлась прогрессирующая хроническая язва желудка. Однако сама Тарасова в беседе с агентством опровергла эти сообщения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Валя Карнавал ответила на критику своего выступления от заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Члены жюри «Ледникового периода» оценили уровень техники певицы.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.05
-0.28 105.22
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:40
В Индии одновременно зажгли 2,5 млн лампадок, установив мировой рекорд
12:32
«Противоречит логике»: Центробанк отметил роль ключевой ставки в борьбе с инфляцией
12:14
«Ее стабилизировали»: стало известно о состоянии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой
12:12
В Риге демонтировали памятник полководцу Барклаю-де-Толли
12:05
«Я, короче, переезжаю в избушку»: Волочкова решила жить в доме Бабы-яги
11:53
Диагноз не подтвердился? Появились новые детали ДТП с автобусом в Петербурге

Сейчас читают

Ветеринар сделала тревожное обращение после смерти самого известного кота страны
«Проживаю свою третью жизнь»: Газманов о семье, музыкальных трендах и патриотике
Один человек погиб при взрыве газа в Черкесске
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака