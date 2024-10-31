«Ее стабилизировали»: стало известно о состоянии заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой

Недавно у нее была язвенная болезнь.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сейчас не испытывает проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«У нее действительно давно язвенная болезнь, иногда она обостряется. В последний раз была в больнице две недели назад, врачи ее полностью стабилизировали. Сейчас проблем со здоровьем она не испытывает», — говорится в публикации.

Прежде в сети распространилась информация о том, что у Тарасовой резко ухудшилось здоровье. Причиной называлась прогрессирующая хроническая язва желудка. Однако сама Тарасова в беседе с агентством опровергла эти сообщения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Валя Карнавал ответила на критику своего выступления от заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Члены жюри «Ледникового периода» оценили уровень техники певицы.