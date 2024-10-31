«Противоречит логике»: Центробанк отметил роль ключевой ставки в борьбе с инфляцией

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Набиуллина: рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Глава Центробанка выступила на заседании депутатов Госдумы.

Мнение о том, что рост ключевой ставки связан с инфляцией, является ошибочным. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на заседании депутатов Госдумы. Она подчеркнула, что ключевая ставка все еще остается эффективным инструментом в борьбе с инфляцией.

«Что касается устойчивого заблуждения, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике. От инфляции растут затраты компаний гораздо больше. Именно высокая инфляция является двигателем», — сказала она.

Набиуллина объяснила, что если бы Центробанк не повысил ключевую ставку, то в стране могло бы произойти взрывное кредитование. Банк России должен вернуться к отметке инфляции в 4%.

Центробанк (ЦБ) в пятницу, поднял ключевую ставку до 21%. В сообщении регулятора говорится, что инфляция складывается выше, чем прогнозировалось в июле этого года. Кроме того, увеличиваются инфляционные ожидания. Также в ЦБ допустили, что на следующем заседании ключевую ставку снова могут повысить. Оно запланировано на 20 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что покупателям квартир пообещали скидки из-за повышения ключевой ставки. Продавцы вторичного жилья все чаще готовы идти на уступки.

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