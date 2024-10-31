«Придумал, что он легенда и пытается этот образ отыгрывать»: Архипов о конфликте Шаляпина и Дробыша

Композитор обвинил певца в том, что он загубил карьеру.

Певец Роман Архипов считает, что эпатажный исполнитель Прохор Шаляпин любит привлекать к себе внимание собственными методами и при этом он остается хорошим парнем, который свято верит в свою значимость.

Так Архипов прокомментировал 5-tv.ru недавний конфликт Шаляпина с заслуженным артистом РФ Виктором Дробышем на фестивале «Имена России» в Государственном Кремлевском Дворце.

С Прохором Роман знаком давно, а потому знает, какой он человек в реальной жизни.

«Прохор — эпатажный парень <…> Когда выключены камеры, он нормальный парень. Вот прям он веселый, добродушный», — отметил Архипов.

Исполнителю хита «Жить без тебя» иногда даже было жалко коллегу, который всячески пытался пробиться на вершину музыкального олимпа и получить всенародное признание, но не мог.

«Он не гнилой. Он просто такой „дурачок“ в хорошем смысле этого слова. Он себе придумал, что он легенда и пытается этот образ отыгрывать, а его на бабушках все женят», — заметил певец.

Недавно композитор Виктор Дробыш выступил с жесткой критикой в адрес Шаляпина. По его мнению, артист мог стать отличным певцом не хуже Николая Баскова, однако выбрал неверный сценарий для своей карьеры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Прохор Шаляпин ответил на оскорбления Виктора Дробыша.