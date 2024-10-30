Сергей Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Утвержден проект планировки улично-дорожной сети рядом со станцией метро «Саларьево» в районе Коммунарка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание строящегося жилого комплекса „1-й Саларьевский“ и в целом района Коммунарка с населением свыше 165 тысяч человек», — написал мэр Москвы.

Согласно проекту, Красулинскую улицу реконструируют. Там, где она пересекается с улицей Адмирала Корнилова, появится круговая развязка. Кроме того, построят новый Проектируемый проезд № 8400.

Для удобства и безопасности пешеходов обустроят дополнительные регулируемые переходы и тротуары, в том числе вдоль съезда на Киевское шоссе.

На остановках городского появятся современные павильоны для ожидания. Прилегающую территорию благоустроят.