Сергей Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

На пересечении Красулинской улицы с улицей Адмирала Корнилова появится круговой разворот. Кроме того, построят новый Проектируемый проезд № 8400.

Сергей Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Утвержден проект планировки улично-дорожной сети рядом со станцией метро «Саларьево» в районе Коммунарка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание строящегося жилого комплекса „1-й Саларьевский“ и в целом района Коммунарка с населением свыше 165 тысяч человек», — написал мэр Москвы.

Согласно проекту, Красулинскую улицу реконструируют. Там, где она пересекается с улицей Адмирала Корнилова, появится круговая развязка. Кроме того, построят новый Проектируемый проезд № 8400.

Для удобства и безопасности пешеходов обустроят дополнительные регулируемые переходы и тротуары, в том числе вдоль съезда на Киевское шоссе.

На остановках городского появятся современные павильоны для ожидания. Прилегающую территорию благоустроят.

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