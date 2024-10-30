Сергей Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

На пересечении Красулинской улицы с улицей Адмирала Корнилова появится круговой разворот. Кроме того, построят новый Проектируемый проезд № 8400.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Утвержден проект планировки улично-дорожной сети рядом со станцией метро «Саларьево» в районе Коммунарка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
«Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание строящегося жилого комплекса „1-й Саларьевский“ и в целом района Коммунарка с населением свыше 165 тысяч человек», — написал мэр Москвы.
Согласно проекту, Красулинскую улицу реконструируют. Там, где она пересекается с улицей Адмирала Корнилова, появится круговая развязка. Кроме того, построят новый Проектируемый проезд № 8400.
Для удобства и безопасности пешеходов обустроят дополнительные регулируемые переходы и тротуары, в том числе вдоль съезда на Киевское шоссе.
На остановках городского появятся современные павильоны для ожидания. Прилегающую территорию благоустроят.
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