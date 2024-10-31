В аэропорту Уфы введены временные ограничения на полеты

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

Проводятся необходимые работы по обеспечению безопасности.

В аэропорту Уфы введены временные ограничения на полеты

Фото: © РИА Новости/Вадим Брайдов

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В аэропорту Уфы введены временные ограничения по отправке и приему самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 17:50 по московскому времени 31 октября временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа», — отмечено в сообщении.

В связи с ограничениями, аэропорт приостановил прием и отправку авиарейсов. На данный момент проводятся работы по обеспечению безопасности полетов, добавил Кореняко.

Ранее пресс-секретарь сообщал, что временные ограничения ввели и в аэропорту Самары. Ограничения на полеты действовали с 13:30 до 17:10 по московскому времени. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта приняли необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что международный аэропорт «Кольцово» временно прекратил прием и отправку самолетов из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы лайнера. Ряд рейсов были направлены на запасные аэродромы.

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