Экс-министр спорта Дагестана Магомедов* внесен в список террористов и экстремистов

Ранее он также занимал пост мэра Кизилюрта.

Бывший министр физической культуры и спорта республики Дагестан Магомед Магомедов* был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Магомедов руководил министерством с 2012 по 2021 год. С мая 2021 года он занимал пост мэра Кизилюрта. В октябре 2023 года его задержали в Дагестане в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть четвертая статьи 160 УК РФ).

В августе этого года Магомеду Магомедову было предъявлено обвинение в содействии терроризму с использованием служебного положения, незаконном обороте оружия и убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России арестовали имущество сына Порошенко*. Согласно указанным данным, исполнительное производство было возбуждено в январе этого года. Производство этого дела находится под контролем Главного межрегионального управление службы.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга