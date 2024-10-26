В России арестовали имущество сына Порошенко*

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Исполнительное производство было возбуждено в январе этого года.

В России арестовали имущество сына Порошенко*

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra

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Российские судебные приставы наложили арест на имущество Алексея Порошенко*, сына бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

Согласно указанным данным, исполнительное производство было возбуждено в январе этого года. Производство этого дела находится под контролем Главного межрегионального управление службы. Судебным приставом назначен Павел Шелгунов.

К слову, в июле этого года в доход России были переданы акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (корпорация Roshen), принадлежащей прежде Петру Порошенко. Roshen приобрела фабрику в Липецке в 2001 году, она выпускала на ней около 60 наименований кондитерских изделий. В 2017 году работа фабрики остановилась.

Также стало известно, что в доход РФ будут переданы и акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов». Данные компании на протяжении несколько лет финансировали ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Петр Порошенко* вспомнил о бегстве чиновников после начала СВО.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росинформинга

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