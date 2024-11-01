В Ленобласти прошел рейд в цыганском поселке

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В ходе обысков обнаружена нарколаборатория, задержаны десятки человек.

Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Варенков; 5-tv.ru

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Эти кадры были сняты в Ленинградской области. Там прошел очередной этап крупнейшей за последнее время операции по проверке цыганских таборов, которые оккупировали несколько деревень.

Практически во всех домах цыганского табора полицейских встречали удивленными взглядами и рассказами о том, что ничего запрещенного внутри нет. Но оперативники точно знали, что это не так.

Во время обыска удалось обнаружить целую нарколабораторию, а так же примерно килограмм уже готового синтетического наркотика. Кроме того, около каждого из домов стояло по несколько машин и, как минимум, у десяти были признаки перебитых номеров. Стражи порядка по опыту знают, что цыгане предпочитают именно ворованные автомобили.

Подобные рейды начались в области после того, как пару недель назад на инспекторов ГАИ набросилась толпа, пытаясь отбить своего родственника, которого поймали пьяного за рулем.

Тогда было возбуждено первое уголовное дело. Сейчас следователи занимаются эпизодами о производстве и торговле наркотиками, воровстве машин, хулиганстве. А так же около сотни человек, из разных цыганских таборов, поставлены на воинский учет.

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