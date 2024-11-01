В Черкесске разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме

В Черкесске завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Из-под обломков извлекли тела пяти погибших. Еще четверых пострадавших спасатели передали медикам.

После вспышки паров газовоздушной смеси провалились два верхних этажа. Была угроза дальнейшего обрушения здания. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.

Причину взрыва предстоит выяснить следователям. По некоторой информации, хозяйка взорвавшейся квартиры не пускала сотрудников газовых служб во время проверок.