В Черкесске разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме

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Спасатели работали в опаснейших условиях — была угроза дальнейшего обрушения здания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Черкесске завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Из-под обломков извлекли тела пяти погибших. Еще четверых пострадавших спасатели передали медикам.

После вспышки паров газовоздушной смеси провалились два верхних этажа. Была угроза дальнейшего обрушения здания. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.

Причину взрыва предстоит выяснить следователям. По некоторой информации, хозяйка взорвавшейся квартиры не пускала сотрудников газовых служб во время проверок.

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