«Недосып»: Милош Бикович признался, что роль отца дается ему слишком тяжело

Актер стал папой в январе этого года.

Сербский и российский актер Милош Бикович признался, что стал мало спать после рождения ребенка. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Дайте шоу».

По словам актера, ему очень нравится быть отцом, но эта роль оказалась очень сложной для него.

«Прекрасно, но тяжело. Недосып», — емко выразился артист.

При этом на вопрос журналистов о том, что для него является главной составляющий в воспитании ребенка, актер не осмелился ответить, ведь он только недавно познал это чувство.

«Когда это дело доделаю, я, наверное, вам скажу», — заключил актер.

О рождении первенца в семье 36-летнего артиста стало известно в начале года. По данным СМИ, его сын появился на свет 9 января 2024 года в одной из клиник Белграда.

Новоиспеченный отец женат на сербской правозащитнице Иване Малич, при этом впервые с ней на публике он появился еще весной 2021-го. По заверениям друзей, супруги назвали сына Василием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда фильма «Холоп» Бикович впервые показал сына. Актер опубликовал трогательное фото со своим наследником. На фото можно увидеть, как актер лежит на спине у бассейна, а на руках он держит своего сына Василия.