Звезда фильма «Холоп» Бикович впервые показал сына

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 32 0

Актер опубликовал трогательное фото со своим наследником.

Звезда фильма «Холоп» Бикович впервые показал сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Сербский и российский актер Милош Бикович показал поклонникам первое фото со своим сыном Василием в честь прошедшего Дня отца. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на опубликованный звездой кадр с ребенком на личной странице в соцсети.

«Сегодня в России отмечается День отца (тот, что ниже на картинке — отец того, что выше)», — написал по-сербски 36-летний актер.

Причем первая фраза была написана по-русски, где он поздравил самого себя с Днем отца. На фото можно увидеть, как звезда «Холопа» лежит на спине у бассейна, а на руках он держит своего сына Василия. На снимке видно часть лица ребенка, которого Бикович показывал до этого со спины лишь раз — в феврале этого года.

текстАктер Милош Бикович показал поклонникам своего сына Василия. Instagram*/bikovic

О рождении первенца в семье 35-летнего артиста стало известно в начале года. По данным СМИ, малыш появился на свет 9 января 2024 года в одной из клиник Белграда. Бикович сейчас женат на правозащитнице Иване Малич, впервые с ней на публике он появился еще весной 2021-го.

Ранее 5-tv.ru писал, как актер Милош Бикович снялся с китайской актрисой в новом фильме «Красный шелк».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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