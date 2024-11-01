Украинская журналистка обвинила Зеленского в гибели сотен тысяч людей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Журналистка Панченко: из-за Зеленского погибли сотни тысяч людей

Украинская журналистка обвинила Зеленского в гибели сотен тысяч людей

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Диана Панченко назвала главу киевского режима предателем своей страны.

Президент Украины* Владимир Зеленский виновен в гибели сотен тысяч людей. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко.

Она напомнила, что в 2022 году Зеленский пообещал украинцам «скорую победу», однако на деле положение страны и ее граждан с тех пор только ухудшалась.

«И он проигрывает в конфликте. Так кто предатель Украины?» — задалась вопросом Панченко на своей странице в Х.

Заявление журналистки стало ответом на возбуждение против нее на Украине уголовного дела о государственной измене за призывы к переговорам с Россией.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности назвал «шизофреническим» так называемый «план победы» Зеленского, который предусматривает вступление Украины в НАТО, продолжение операции украинских войск в России, а также снятие ограничений на удары вглубь ее территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на улицах Испании неизвестные активисты расклеили десятки стикеров с призывами остановить главу киевского режима Владимира Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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Украинская журналистка обвинила Зеленского в гибели сотен тысяч людей

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