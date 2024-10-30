«Остановите провокатора!» — на улицах Испании появились десятки стикеров, посвященных Зеленскому
На улицах Испании расклеили десятки стикеров с призывами остановить Зеленского
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Неизвестные активисты устроили протест против главы киевского режима.
На улицах Испании расклеили десятки стикеров с призывами остановить президента* Украины Владимира Зеленского. Авторы выступают против него из-за провокаций о ядерном ударе по России. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru.
«Остановите провокатора Зеленского!» — говорится на стикерах.
Активисты развесили их на дорожных знаках и небольших строениях. Также появляются стикеры с боеголовками.
Прежде Зеленский рассказывал о беседе с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом про ядерное оружие для Украины.
«В разговоре с Дональдом Трампом я сказал ему: какой выход — либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это будет нашей обороной, либо у нас должен быть какой-то союз», — говорил он.
Зеленский пытается всеми силами пробиться в НАТО, где ему спонсоры из стран Запада не особо-то и рады. Он в середине октября представил на весь мир свой «план победы» Украины в конфликте с Россией. Разумеется, пункт про НАТО там был, равно как и снятие ограничений с возможности ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ. К слову, план на Западе восприняли без особого восторга.
После этого Зеленский поставил своим спонсорам ультиматум: или вы берете Украину в НАТО, или мы сделаем себе ядерную бомбу. Отдельные горячие головы в Европе аплодируют, говорят, что Украина и может за считанные недели сделать что-нибудь ядерное. Военные эксперты, впрочем, уверены, что это, в лучшем случае, блеф. Однако эти все рассуждения бессмысленны, ведь Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия ни в каком виде. Президент РФ Владимир Путин назвал заявление Зеленского опасной провокацией и пообещал соответствующую реакцию от Москвы на любой шаг в этом направлении.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский попросил страны поработать с ФРГ по вопросу приглашения Украины в НАТО.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
- 30 окт
- Экипаж танка Т-80БВМ открыл путь для штурмовиков ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 окт
- Мощный укрепрайон: почему освобождение Селидово было важной задачей для ВС РФ
- 29 окт
- «Врага гоним»: российские войска уничтожают ВСУ в районе Дзержинска в ДНР
- 29 окт
- «Фронт посыпался»: украинский офицер рассказал о тяжелом положении ВСУ
- 29 окт
- Более 400 боевиков ВСУ ликвидировано в курском приграничье за сутки
- 29 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Селидово в ДНР
- 29 окт
- Армия РФ освободила три населенных пункта в зоне спецоперации
- 29 окт
- ФСБ показала кадры с арсеналом ликвидированных в Брянской области наемников
- 29 окт
- Ураганный залп! Лучшее видео из зоны СВО
- 29 окт
- Су-34 разнес «опорник» неприятеля в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
93%
0.10 105.44
0.22
Нашли ошибку?