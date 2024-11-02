Москва выясняет обстоятельства продажи во Франции украденного указа Петра II

Посольство России во Франции выясняет обстоятельства продажи на аукционе Аguttes украденного из Российского государственного военно-исторического архива подлинника указа Петра II. Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пропавший из российских архивов указ Петра II 29 октября был продан на аукционе во Франции за 3 120 евро (около 330 тысяч рублей). При этом стартовая цена лота равнялась тысяче евро.

В описании аукционного дома Аguttes указано, что документ «очень редкий», так как жизнь императора была коротка, он умер в возрасте 14 лет, пробыв на российском престоле всего три года.

Источник «Известий» 25 октября рассказал, что «Указ императора Петра II в Военную коллегию об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Урусова» от 9 сентября 1727 года оказался муляжом. Первой это заметила заместитель директора Российского военно-исторического архива Василиса Денисова. По факту кражи подлинника проводится расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 170 редких книг русских писателей XIX века, в том числе Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя и Ивана Крылова, исчезли из европейских библиотек за последние два года. Общая стоимость похищенных изданий оценивается более чем в 2,5 миллиона долларов. Украденные книги злоумышленники заменили на высококачественные копии.