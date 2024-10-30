«Передвигается с трудом»: дочь рассказала о состоянии Федосеевой-Шукшиной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 30 0

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла слухи об ухудшении состояния актрисы

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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В прессе распространились слухи о том, что 86-летняя актриса якобы потеряла сознание и упала с лестницы.

Ухудшений в состоянии 86-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной нет. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявила младшая дочь актрисы Ольга.

«Ухудшений особых нет… С трудом, но передвигается», — сказала она.

Тем самым Шукшина опровергла распространившиеся слухи о том, что здоровье ее мамы якобы настолько ухудшилось, что недавно она даже потеряла сознание и упала с лестницы.

«Она сама (Федосеева-Шукшина — Прим. ред.) сказала: „Что ж вы меня все время хороните. Дайте мне спокойно пожить“. Какие обмороки? О чем вы говорите?! Да еще и лестницу приписали. Какая лестница? У нас не двухуровневая квартира. В общем, чуши много всякой», — отреагировала Шукшина на публикации о здоровье матери.

Сама Федосеева-Шукшина в середине октября также не подтвердила сообщения о своем тяжелом состоянии, заявив, что у нее «все хорошо».

Известно, что в 2023 году актриса перенесла инсульт, после которого долго восстанавливалась. Кроме того, в прошлом году ей сделали операцию на сердце.

Общение Ольги Шукшиной с журналистами прошло у здания Таганского районного суда Москвы, где состоялось очередное заседание по делу о наследстве писателя, актера и режиссера Василия Шукшина.

Ольга пытается оспорить договор, по которому ее мама передала свою долю наследства старшей дочери от легендарного кинодеятеля — заслуженной артистке РФ Марии Шукшиной.

Адвокат вдовы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая ранее заявила корреспонденту 5-tv.ru, что Мария якобы заставила мать написать соглашение под диктовку. При этом пожилая вдова писателя не всегда понимает суть документов, которые ей дают подписывать, и абсолютно доверяет своей дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отложил заседание по делу о наследстве Василия Шукшина.

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