Экипажи Су-25 крошат ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения были выпущены тепловые ловушки, после чего экипажи и вернулись на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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