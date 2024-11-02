Пересильд повезло: Михаил Тройник рассказал, что не страдает от вредных привычек

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 36 0

Актер Михаил Тройник не имеет дурных привычек или зависимостей

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артист снялся в фильме «В баню!», главный герой которого обладает неприятной особенностью.

Знаменитый актер Михаил Тройник признался, что не страдает от вредных привычек — известный артист не может «похвастаться» какими-либо дурными зависимостями. Об этом он рассказал на премьере фильма «В баню!» в беседе с 5-tv.ru.

В кинокартине наш собеседник играет главную роль — прораба Ивана Плотникова. Герой актера обладает неприятной и даже губительной привычкой все терпеть и нещадно пропускать через себя. Однако страшное «проклятие» персонажа ленты может обернуться для него суперспособностью, которая позволит ему побороться за солидный денежный приз в чемпионате России по бане.

Как заметил Тройник, он, к счастью, не страдает от вредных привычек. Это является его самым главным отличием от героя фильма. Но, безусловно, присутствуют и сходства. Так, например, актер тоже может назвать себя достаточно сентиментальным человеком, как и его персонаж в ленте.

«Детскость, трогательность и наивность. Это, конечно, у меня есть», — подчеркнул Михаил.

Драгоценная возлюбленная артиста популярная актриса Юлия Пересильд неоднократно отмечала и подтверждала, что ее избранник действительно обладает прекрасными качествами и чертами.

Так, однажды она поделилась, что мужчина покорил ее своей кристальной честностью. В нем нет злобы или обмана, а это значит для звезды очень многое. Он принимает любимую такой, какая она есть, и делает все, чтобы поддерживать гармоничные и доверительные отношения с Пересильд.

Пара познакомилась на съемках фильма «Вызов» в 2022 году. Тогда артистка уже рассталась с режиссером Алексеем Учителем, от которого родила двоих детей — дочек Анну и Марию. Кинотворец так и не женился на актрисе — мужчина оставался в браке с коллегой Кирой Саксаганской и жил на две семьи.

Однако все тягости и невзгоды остались в прошлом. Теперь Пересильд искренне счастлива с Михаилом Тройником, который отважно оберегает свою избранницу и заботится о ней. Знаменитости также работают вместе и часто советуются друг с другом, помогая в профессиональной сфере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Айза трогательно поздравила любимого.

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