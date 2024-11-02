Спасти не удалось: в Петербурге лифтера зажало на верхних этажах больницы
В Санкт-Петербурге лифтер погиб при выполнении ремонтных работ в больнице
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
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Мужчина скончался от множественных травм.
В Ленинградской областной клинической больнице погиб лифтер. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Мужчина выполнял ремонтные работы в лифте на верхних этажах здания на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге. Его зажало лифтом и в таком положении протащило пол-этажа наверх. Лифтера удалось вытащить, у 55-летнего мужчины были зафиксированы тяжелые травмы.
За его жизнь боролись врачи, однако пострадавшего спасти не удалось. На данный момент на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в московском торговом центре «Афимолл Сити» сорвался лифт. В момент происшествия внутри кабины находились люди, погибших нет.
Представители правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Необходимо выяснить, были ли нарушения по части техники безопасности и эксплуатации лифта.
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