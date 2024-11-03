В Пентагоне признали бессмысленность воевать с Россией

Так уж вышло, что чудо-оружие, которое могло бы нанести нашей стране ощутимый урон, есть и у нас. Его применение станет фатальным. На такие риски ради Зеленского никто не пойдет.

В западной прессе уже модно обсуждать, почему Украина проигрывает. «План Победы» Зеленского, который он помпезно возил по западным столицам последние месяцы, признан провальным по всем пунктам. Российский МИД назвал его более определенно — шизофреническим.

В нем, напомню, было всего-то пять открытых пунктов, в том числе приглашение в НАТО и три секретных. Ну как секретных? Оказывается, Зеленский попросил у США «Томагавки». Американцы их не дали под благовидным предлогом, мол, самим мало, еще и информацию слили в прессу. Спасибо! Мы оценили.

«Томагавки» — это основное вооружения ВМС США. То есть это преимущественно морские ракеты. Довольно крупные, полторы тонны в среднем весом. С дальностью полета до двух с половиной тысяч километров. В общем как наши «Калибры».

Передача их Киеву делала бы зону потенциального поражения — в треть России (до Мурманска на севере и Урала на востоке). Но самое главное, «Томагавки» — потенциальные носители ядерных боезарядов. И как бы отнеслась Москва к таким поставкам? Вот и в Вашингтоне быстро высчитали ответ. И отказали. Не без подсказки, правда.

Так совпало, что в день публикации «секретной» информации про запрос Киева на «Томагавки», Россия провела ядерные учения. На земле, в воде и в воздухе. Очередные и плановые, как подчеркивается, но все все поняли. Ведь один из пусков был произведен из акватории Охотского моря, откуда до США буквально рукой подать.

«Использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности», — сказал Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Их компоненты и дальше будут совершенствовать. Ресурсы для этого есть.

Не случайно западные эксперты даже поставили российскую армию на первое место по военной мощи, вторые — американцы. При том, что военные бюджеты двух стран несопоставимы.

Такое перемещение вверх по рейтингу объясняют тем, что Россия нарастила армию, многие солдаты и офицеры получили реальный боевой опыт, а военная промышленность смогла в сжатые сроки кратно нарастить производство. В отличие от тех же Штатов, например.

Как и к любому другому рейтингу, к этому надо относиться максимально спокойно.

Там на третьем месте — армия Израиля, которая вот уже год не может отловить по норам активистов «ХАМАС» в секторе Газа, а Китай, у которого огромная армия мира, лишь на четвертом месте. КНДР, вообще, в списке нет, хотя страна обладает ядерным оружием. А это как мы понимаем автоматически ее ставит, как минимум, в первую десятку.

Тем не менее тенденции составители статьи отметили верные. Ни у одной армии мира сейчас нет такого опыта ведения боевых действий в условиях применения современных средств защиты и поражения. Только у нашей и у украинской. И в такой ситуации Пентагон фактически бросает своих подопечных.

Министр обороны США Ллойд Остин впервые за все время на посту написал программную статью для журнала Foreign Affairs. Там много слов про демократию и свободный мир, но фактически он отказывает в дальнейших поставках Киеву новых вооружений под предлогом, что нет, в принципе, чудо-оружия, чтобы остановить наступление русских войск.

Лукавит, конечно, господин Остин. Такое чудо-оружие есть, но оно же есть и у нас, и остановив наше наступление, американцы поставят под удар собственную страну. Ради Зеленского на это никто не пойдет.