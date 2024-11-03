Пушистый «специалист» работал в строительной фирме.

Пропал первый в России официально трудоустроенный кот Барсик. Об этом заявил его хозяин журналист Василий Кучумов в беседе с РИА Новости.

Барсик работал в строительной фирме в Перми. Его обязанностью было заходить в новую квартиру, чтобы принести в нее благополучие, как гласит старая народная примета.

Не у всех домовладельцев есть животные, а счастья хочется всем, именно поэтому кота приняли в штат. Он нес на себе важную миссию успокоения человеческих душ.

«Мой кот сбежал из дома ночью под предлогом прогуляться по огородику. <…> 100 000 рублей за поимку Барсика! 5000 рублей за фото Барсика: если вы увидели кота, и он не подходит ближе, то сделайте его фото с локацией места, после проверки отправлю деньги на карту», — заявил владелец беглеца.

Пока судьба Барсика неизвестна. Его пропажа вызывает беспокойство у любителей животных и местных жителей. Семья пушистого очень скучает по нему и надеется на помощь неравнодушных.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что женщина спасла котят и случайно нашла клад.