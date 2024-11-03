Все возможно: Загитова рассказала об отношениях с Кридом
Фигуристка Алина Загитова опровергла слухи об отношениях с рэпером Егором Кридом
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
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Фигуристку заметили на дне рождения рэпера.
Фигуристка Алина Загитова откровенно рассказала об отношениях с рэпером Егором Кридом в шоу Надежды Стрелец.
Олимпийская чемпионка в конце июня посетила 30-летний юбилей артиста. После того как она выложила фото с Кридом, где он ее целует в лоб, в сети начали появляться слухи об их отношениях. Конечно же, Загитова не могла их не прокомментировать. Она назвала информацию недостоверной.
«Просто пришла к нему на день рождения, он меня позвал. Кстати, у него очень приятные родители. Мы так прям с ними хорошо, приятно пообщались», — заверила Загитова.
Стрелец пыталась узнать, правда ли, что фигуристка состоит в отношениях с кем-то из спортсменов, но Загитова, не желая делиться подробностями личной жизни, ушла от ответа.
«Возможно, да, а возможно, нет», — вводя в заблуждение ведущую, прокомментировала фигуристка.
Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженный тренер России по фигурому катанию Татьяна Тарасова встала на защиту Алины Загитовой в спорах о шоу. Первое шоу фигуристки получило нелестную оценку от продюсеров Плющенко, Авербуха и Навки.
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