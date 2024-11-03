Все возможно: Загитова рассказала об отношениях с Кридом

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 40 0

Фигуристка Алина Загитова опровергла слухи об отношениях с рэпером Егором Кридом

Все возможно: Загитова рассказала об отношениях с Кридом

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Фигуристку заметили на дне рождения рэпера.

Фигуристка Алина Загитова откровенно рассказала об отношениях с рэпером Егором Кридом в шоу Надежды Стрелец.

Олимпийская чемпионка в конце июня посетила 30-летний юбилей артиста. После того как она выложила фото с Кридом, где он ее целует в лоб, в сети начали появляться слухи об их отношениях. Конечно же,  Загитова не могла их не прокомментировать. Она назвала информацию недостоверной. 

«Просто пришла к нему на день рождения, он меня позвал. Кстати, у него очень приятные родители. Мы так прям с ними хорошо, приятно пообщались», — заверила Загитова.

Стрелец пыталась узнать, правда ли, что фигуристка состоит в отношениях с кем-то из спортсменов, но Загитова, не желая делиться подробностями личной жизни, ушла от ответа.

«Возможно, да, а возможно, нет», — вводя в заблуждение ведущую, прокомментировала фигуристка.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженный тренер России по фигурому катанию Татьяна Тарасова встала на защиту Алины Загитовой в спорах о шоу. Первое шоу фигуристки получило нелестную оценку от продюсеров Плющенко, Авербуха и Навки.

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