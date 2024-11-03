ЦИК Молдавии сообщил об угрозах минирования на восьми избирательных участках

Во время второго тура выборов президента Молдавии поступили анонимные сообщения о «минировании» восьми избирательных участков: двух в республике и шести в странах Евросоюза. Об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) Молдавии Анжелика Караман.

«Было несколько инцидентов, которые отразились на работе нескольких участков. Мы говорим о шести участках за рубежом — в Брашове и Бухаресте в Румынии, Франкфурт-на-Майне и Кайзерслаутене, Германия, Нортгемптоне и Ливерпуле в Великобритании, а также о двух участках в Варнице, где голосуют жители Приднестровья», — сообщила Караман.

По ее словам, три из «заминированных» участков — в Брашове, Кайзерслаутене и Нортгемптоне — продолжили после проверки работу. Участок в Ливерпуле пришлось закрыть.

Явка на выборах по состоянию на 19:00 по местному времени (20:00 мск) превысила 52%, добавила Караман.

Выборы президента Молдавии

В Молдавии 20 октября прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. В итоге действующий лидер Майя Санду получила 42,45% голосов, кандидат от Партии Социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,98%.

В воскресенье, 3 ноября проходит второй тур голосования. По его результатам и будет выбран следующий президент Молдавии. Экс-глава государства, лидер социалистов Игорь Додон в беседе с ТАСС ранее выразил уверенность, что победу одержит народный кандидат Стояногло.

Ранее 5-tv.ru рассказал об обстановке на избирательных пунктах в Кишиневе и Москве.