Оборона в тысячах миль от своих берегов: Лавров о планах НАТО на Юго-Восток Азии

Подобные действия могут грозить безопасности Азиатско –Тихоокеанского региона.

НАТО собирается вести оборонительные бои за тысячи миль от своих границ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Лавров вспомнил — саммит стран НАТО в Вашингтоне, где лидеры государств, входящих в организацию, подтвердили свои претензии на ведущую роль не только Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот „оборонительный“ альянс вознамерился вести эти вот „оборонительные“ бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысячах миль от своих берегов», — заметил дипломат.

По словам главы МИД, для достижения данной цели государства, входящие в состав НАТО, используют и более мелкие объединения. В такие союзы могут входить несколько стран Альянса и несколько Юго-Восточных.

Лавров также добавил, что всем наблюдателям, которые умеют здраво мыслить, ясно, «что это путь в никуда». А подобные действия грозят подрывом архитектуры региональной безопасности и сотрудничества на Юго-Востоке Азии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров назвал причину потери Украиной территорий.