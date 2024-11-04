Оборона в тысячах миль от своих берегов: Лавров о планах НАТО на Юго-Восток Азии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Глава МИД РФ Лавров: НАТО хочет вести «оборонительные» бои на Юго-Востоке Азии

Оборона в тысячах миль от своих берегов: Лавров о планах НАТО на Юго-Восток Азии

Фото: www.globallookpress.com/Fredrik Sandberg

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Подобные действия могут грозить безопасности Азиатско –Тихоокеанского региона.

НАТО собирается вести оборонительные бои за тысячи миль от своих границ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Лавров вспомнил — саммит стран НАТО в Вашингтоне, где лидеры государств, входящих в организацию, подтвердили свои претензии на ведущую роль не только Евроатлантике, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот „оборонительный“ альянс вознамерился вести эти вот „оборонительные“ бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысячах миль от своих берегов», — заметил дипломат.

По словам главы МИД, для достижения данной цели государства, входящие в состав НАТО, используют и более мелкие объединения. В такие союзы могут входить несколько стран Альянса и несколько Юго-Восточных.

Лавров также добавил, что всем наблюдателям, которые умеют здраво мыслить, ясно, «что это путь в никуда». А подобные действия грозят подрывом архитектуры региональной безопасности и сотрудничества на Юго-Востоке Азии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров назвал причину потери Украиной территорий.

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