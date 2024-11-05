«У меня есть рыночная цена»: Медведева рассказала о своем заработке

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 30 0

Евгения Медведева рассказала о ремонте в московской квартире и заработке

«У меня есть рыночная цена»: Медведева рассказала о своем заработке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

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Сейчас фигуристка не отказывает себе в удовольствиях и наслаждается красивой жизнью.

Фигуристка Евгения Медведева наслаждается взрослой и шикарной жизнью. После череды громких новостей, съемке для журнала, отчисления из МГУ и бегства с шоу на федеральном канале, 24-летняя спортсменка, наконец, обрела покой и умиротворение. В интервью на Youtube девушка рассказала, как живет и зарабатывает.

Основной доход Медведевой — это гонорары за участие в спортивных шоу. Так, день выхода на лед фигуристки стоит 200 тысяч рублей.

«Ну, это средняя стоимость спортсмена моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают. Это хороший заработок. Все, что я делаю, это моя работа. Я выхожу, делаю ее хорошо. Да, у меня есть моя рыночная стоимость. Ну, будем так называть», — рассказала фигуристка.

Помимо выходов на лед, девушка зарабатывает рекламой и выступлениями на форумах, куда ее приглашают в качестве спикера.

Евгения Медведева живет в квартире в Москве, где недавно доделала ремонт. Не отказывает себе фигуристка и в одежде премиальных брендов, и в украшениях. Одним из самых дорогих аксессуаров в коллекции Медведевой является браслет знаменитого ювелирного дома Bulgari.

«Я люблю красивые, дорогие вещи. Не люблю ими понтоваться. Я люблю знать, что они у меня есть», — объяснила Медведева.

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