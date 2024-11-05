Как работа влияет на появление розацеа: в зоне риска работники цехов и лыжники

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 15 0

Врач Новожилова: Розацеа может развиваться у любителей зимних видов спорта

Как работа влияет на появление розацеа: в зоне риска работники цехов и лыжники

Фото: www.globallookpress.com/Christin Klose

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Заболевание является хроническим, однако при правильном подходе может перейти в длительную ремиссию.

Розацеа — это кожное заболевание, в результате которого ваше тело, преимущественно лицо, постоянно или периодически краснеет покрываясь пятнами. Врач-трихолог и дерматовенеролог Алена Новожилова рассказала «Известиям», откуда появляется данное заболевание и как с ним справиться.

«В развитии розацеа большую роль играют ангиопатии (поражения кровеносных сосудов), стрессы и гормональные дисфункции. Основными триггерами являются инсоляция (облучение солнечным светом); длительное воздействие высоких или низких температур; чрезмерное употребление алкоголя, пряной или горячей пищи. Кроме того, важным фактором в развитии розацеа является слабая иммунная защита кожи», — объяснила врач.

Люди, которые длительное время находятся на морозе или жаре, те кто работает в цехах и увлекается плаванием должны запомнить, что температура непосредственно будет влиять на развитие розацеа. Врач также добавила, что лечение данного кожного заболевания — это всегда поиск индивидуального подхода с учетом особенностей кожи. Универсально средства не существует.

«Заболевание имеет хроническое течение, с определенной стадийностью и рецидивирующим характером. Полностью излечиться от него невозможно, однако „войти“ в длительную ремиссию с минимальными клиническими проявлениями вполне реально», — сказала Новожилова.

Эксперт рекомендует соблюдать следующие рекомендации: сократить или полностью отказаться от алкоголя, не загорать на открытом солнце и использовать солнцезащитные средства. Избегать жестких химических пилингов. После бани или горячего душа, когда ваше лицо распарено, следует ополоснуть его холодной водой и нанести успокаивающую маску. Также стоит подобрать грамотный домашний уход, который будет способствовать укреплению защитного барьера кожи.

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