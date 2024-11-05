Очевидцы сообщают о задымлении на станции «Кузьминки» в Москве

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 109 0

Пассажиры рассказывают о сильном запахе гари, который остался даже после того, как состав перегнали в тоннель.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Очевидцы сообщают о задымлении на станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Об В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места ЧП.

Причины происшествия устанавливаются. На кадрах видно, как из состава исходит негустой дым. Известно, что поезд поле высадки пассажиров оперативно убрали в тоннель. Однако, как отмечается, запах гари остался, а поезда в центр пока не подаются.

К слову, это не первый инцидент на фиолетовой ветке метро за утро 5 ноября. Только к 7:40, как сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы, движение было восстановлено после падения человека на пути.

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