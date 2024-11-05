«Подружилась с супругой»: Барановская избегала слухов о романе с Гордоном

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Телеведущая Барановская: приписывали роман с женатым Гордоном

«Подружилась с супругой»: Барановская избегала слухов о романе с Гордоном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Юлия и Александр вместе работают уже десять лет.

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что ей и ее коллеге по шоу на «Первом канале» Александру Гордону приписывали роман. Об этом рассказала знаменитость в интервью изданию 7Дней.ru.

Юлия и Александр работают в тандеме уже десять лет. Когда они только начинали вести совместный проект стали появляться слухи о том, что коллег связывают не только деловые отношения. Тогда Гордон был женат в четвертый раз на Нозанин Абдулвасиевой.

«Когда мы начинали снимать программу, я подружилась с Сашиной супругой. Все-таки неприятно, когда тебе приписывают роман с женатым человеком, меня это сильно задевало. У нас с Сашей настоящая телевизионная семья, мы проводим очень много времени вместе», — делиться Барановская.

За время сотрудничества телеведущих брак Александра распался, и он даже успел жениться еще раз. Однако отношения в тандеме Барановская — Гордон остались все такими же рабоче-дружескими. Александр шутит, что даже в браке ни с кем не состоял настолько долго. Юлия, в свою очередь, подчеркивает, что у них общее чувство юмора, а еще она ценит работу с Гордоном за возможность перенять колоссальный опыт старшего коллеги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова предложила дополнить школьную программу уроком про отношения и семью.

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