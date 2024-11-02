Ольга Бузова предложила дополнить школьную программу уроком про отношения и семью

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Поющая телеведущая нашла себя на новом поприще — теперь она инспектирует систему образования в России.

Ольга Бузова предложила дополнить школьную программу уроком про отношения и семью

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», певица и телеведущая Ольга Бузова провела инспекцию вузов страны в рамках своего проекта «Ольга Вузова». В первом сезоне она исследовала технические специальности, в новом взялась за гуманитарные. Побывала в разных городах России, пообщалась со студентами, попробовала себя в незнакомых профессиях и сделала выводы. В том числе, пишет Woman.ru, о недостающих дисциплинах.

Как рассказала Бузова, на получении «серьезного» диплома в свое время настояла ее мама. Сейчас, оглядываясь на свой карьерный путь, звезда выбрала бы творческий вуз. На ее глазах был развеян миф, что у гуманитариев нет шансов на успех и хороший заработок. Артистка считает, что в России лучшее образование и много блестящих институтов — инновационных, оснащенных передовой техникой, с достойными преподавателями.

Знания, даже те, которые в дальнейшей жизни не пригодятся, получать необходимо, уверена исполнительница. Потому что изучение разных наук приучает мозг работать и развивает интеллект. И даже если доказывать на кассе супермаркета теорему Пифагора не придется, образованный человек будет заметен всегда. Подумала селебрити и о школьниках. По ее мнению, их программа обучения может стать более полезной, если добавить некоторые дисциплины. Бузова хотела бы научить старшеклассников построению здоровых отношений и семейной жизни.

«В Год семьи, я считаю, это было бы очень полезным предметом. В него можно было бы добавить про все аспекты отношений: любовь, секс, дети, ухаживания, дружба, уважение. Я уверена на 100%, что нужно говорить с ребятами об этом», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Ольга Бузова и другие отечественные знаменитости зарабатывают на посещениях светских мероприятий и выходах на красные дорожки.

Тема:
Ольга Бузова
1 нояб
Бурунов, Бузова, Боня: сколько звезды зарабатывают за появление на мероприятиях
31 окт
«Не добрался до интимных мест»: Бузова обвинила Лерчек в клевете на шоу
31 окт
«Неужели беременна?» — Бузова снялась в пеньюаре с округлившимся животом
29 окт
«Спасибо, что ты есть»: Дава обратился к заклятому врагу Ольги Бузовой
27 окт
«Возможно, это любовь»: тайны личной жизни самой завидной невесты страны Ольги Бузовой
25 окт
«Любовь не знает границ»: загадочный ухажер осыпал Бузову цветами
21 окт
«Как в тумане»: Бузова затарилась китайскими трусиками на 100 тысяч рублей
15 окт
«Даже за тысячи километров»: возлюбленный устроил сюрприз Бузовой
10 окт
«Ведет себя как выскочка»: что не поделили Ольга Бузова и Ирина Салтыкова
7 окт
Бузова пожелала Губерниеву слушать ее песни каждый день
+8° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.44
0.42 105.84
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
«Прошла за пару минут»: россиянка рассказала об обрушении на вокзале Нови-Сада
6:58
На стартовой площадке космодрома Восточный установили ракету «Союз-2.1б»
6:24
Ольга Бузова предложила дополнить школьную программу уроком про отношения и семью
6:00
Экипажи Су-25 крошат ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
5:44
МВФ назвали финансовым придатком НАТО
5:35
«До встречи с тобой мне было страшно жить»: Айза трогательно поздравила любимого

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака