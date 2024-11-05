СК России выявил хищение еще одного комплекса Минобороны на 700 млн рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Двое подозреваемых находятся под стражей.

СК России выявил хищение еще одного комплекса Минобороны на 700 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Правоохранители установили обстоятельства хищения имущественного комплекса Минобороны России на 700 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Главное военное СУ СКР проводит расследование уголовного дела по обвинению экс-главы управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит МО) Алексея Асташина, а также гражданина Евгения Потапова и бизнесмена Сергея Овчинникова. Они подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере. Прежде правоохранители установили причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе.

По данным ведомства, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова похитили имущественный комплекс, расположенный в Москве. Он состоял из 24 объектов недвижимости общей стоимостью более 700 миллионов рублей.

Отмечается, что Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей, а Овчинников объявлен в розыск.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского по делу о мошенничестве. Под стражей он будет находиться до 24 декабря. Предполагается, что его задержали в связи с расследованием уголовного дела о хищениях.

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СК России выявил хищение еще одного комплекса Минобороны на 700 млн рублей

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