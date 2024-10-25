Суд арестовал экс-замминистра энергетики Яновского по делу о мошенничестве
Под стражей он пробудет до 24 декабря.
Фото: Терещенко Михаил/ТАСС
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Никулинский районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского по делу о мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Чиновник будет находиться под стражей до 24 декабря.
Яновского могли задержать в связи с расследованием уголовного дела о хищениях. В рамках данного уголовного дела проходят ранее арестованные генеральный директор подведомственного Минэнерго учреждения Андрей Моисеенков, а также получавший госконтракты от этого учреждения Роберт Шагинян. Поводом для возбуждения уголовного дела стали невыполненные работы по ликвидации угольных шахт в Пермском крае.
При этом действующего заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова суд отправил под домашний арест до 24 декабря. Его, помимо мошенничества в особо крупном размере, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы московского метрополитена Дощатов арестован по делу о взятке.
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