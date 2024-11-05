«Не поднять балерину»: Наталья Подольская поделилась казусом с выступления

Артистка отнеслась к инциденту с юмором.

Танцор не смог поднять певицу Наталью Подольскую на одном из выступлений. Видео с концерта, где произошла ошибка, выложила сама артистка на своей странице в социальной сети.

«Эх, не поднять балерину…», — подписала пост исполнительница.

Наталья призналась, что долго думала о том, делиться ли забавным случаем с публикой. По итогу певица поделилась и даже объяснила, что именно произошло на выступлении. По словам знаменитости, в номере участвовал танцор на замене. Новенький Артур просто забыл про нужную поддержку.

«Я ему подаю ногу в полной уверенности, а он ее не ловит», — пояснила неловкую ситуацию певица.

Знаменитость признается, что она не расстроилась, ей было смешно. Это заметно и на самом видео, которое опубликовала Подольская. Однако танцор, по словам Натальи, из-за своей ошибки очень переживал. Хотя, судя по комментариям в сети, впечатление от выступления не было испорчено от слова совсем: подписчики поддержали и певицу, и самого танцора.

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