Развивается депрессия: в аналогах «Оземпика» нашли массу побочных явлений

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

Врач Кованова: аналоги «Оземпика» способны привести к депрессии

Развивается депрессия: в аналогах «Оземпика» нашли массу побочных явлений

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Препарат совсем недавно появился на рынке и не успел пройти достойную проверку.

Аналоги препарата от диабета «Оземпик» могут привести к депрессии и еще ряду проблем со здоровьем. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

«Есть опросник ВОЗ по качеству жизни. Люди, которые принимали препараты с семаглутидом, чаще отвечают на вопросы негативно, это может говорить о том, что в рамках приема может развиваться депрессия», — объяснила врач.

Также ряд исследований доказывает взаимосвязь между возникновением камней в почках и нарушением работы желудочно-кишечного тракта с употреблением таблеток на основе семаглутидома.

Кованова предупредила о том, что препарат, недавно появившийся на рынке, не следует рассматривать как универсальное средство для лечения всех заболеваний. Она отметила, что в настоящее время имеется недостаточно информации о его возможных преимуществах и вреде.

Диетолог-нутрициолог также подчеркнула, что самостоятельный прием данного препарата крайне не рекомендуется, и призвала пациентов консультироваться с врачами перед его использованием. Употребление без предварительной диагностики организма чревато не только тяжелыми заболеваниями, но даже смертью.

Несмотря на неоднократность подобных заявлений по отношения ко многим лекарственным веществам, звезды шоу-бизнеса неоднократно принимали «Оземпик», который разработан для лечения диабета, в целях снижения веса без затрат времени и сил на спорт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что запас донорской крови в России вырос вдвое.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
98.06
0.51 106.89
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:24
Умерла при родах солистка филиала Мариинского театра Ринчинова
22:02
Трамп заявил о возможности всех кандидатов набрать необходимые 270 голосов
21:40
Развивается депрессия: в аналогах «Оземпика» нашли массу побочных явлений
21:18
«Заколачивают окна, отменяют встречи»: в США ждут беспорядков после выборов
20:58
Будут ли новые беспорядки? В США начались выборы президента
20:38
«Должен встать на колени»: Кремлев призвал извиниться за участие Хелиф в Олимпиаде

Сейчас читают

Харрис сделают президентом США, у демократов нет иного выхода — мнение эксперта
Злополучный синдром «кнопки»: певица Sevil пожаловалась на проблемы в работе
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака